Бывшему депутату Государственной Думы Алексею Бурнашову вынесли приговор. Ленинский районный суд города Перми отправил ударившего и оскорбившего инспектора ДПС политика в колонию на 2,5 года. Соответствующее видео из зала суда опубликовано в Telegram-канале «360tv» .

В июле прошлого года в Перми был остановлен автомобиль с Бурнашовым, который имел признаки опьянения. Экс-депутат устроил перебранку с полицейским и попытался скрыться. В присутствии посторонних людей он публично обругал инспектора ДПС, а затем толкнул его и ударил кулаком в шею.