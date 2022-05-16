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49 минут назад

Появилось видео приговора экс-депутату Госдумы Бурнашову

Александр Кузьмин

Бывшему депутату Государственной Думы Алексею Бурнашову вынесли приговор. Ленинский районный суд города Перми отправил ударившего и оскорбившего инспектора ДПС политика в колонию на 2,5 года. Соответствующее видео из зала суда опубликовано в Telegram-канале «360tv».

В июле прошлого года в Перми был остановлен автомобиль с Бурнашовым, который имел признаки опьянения. Экс-депутат устроил перебранку с полицейским и попытался скрыться. В присутствии посторонних людей он публично обругал инспектора ДПС, а затем толкнул его и ударил кулаком в шею.

«Впоследствии экс-депутат извинился перед сотрудниками, а в свое оправдание говорил, что перед встречей с правоохранителями у него был неприятный личный разговор, из-за которого он был в “расстроенном состоянии”», – отмечает источник.

Происшествия,Криминал,Видео,ГИБДД,Госдума,Телеканал "360° Подмосковье",
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