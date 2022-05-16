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28 минут назад

Пермского экс-депутата Госдумы отправили в колонию

Ura.Ruиещё 2

Бывшего депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова, который летом 2021 года напал на полицейских, суд приговорил к 2,5 года колонии. Об этом из зала Ленинского районного суда сообщает корреспондент URA.RU.

Экс-депутата Госдумы отправили в колонию
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Два года и шесть месяцев. Колония общего режима», — передал слова судьи журналист агентства.

Ранее прокурор просил суд отправить Бурнашова на пять лет в колонию и оштрафовать на 30 тысяч рублей. Бывший депутат вину признал, а в последнем слове просил оставить его на свободе, чтобы он «продолжал помогать людям».

Автомобиль Бурнашова был остановлен сотрудниками ДПС в июле 2021 года. Депутат отказался от медосвидетельствования, обругал сотрудников матом и ударил. Позднее политик принес полицейским свои извинения. После окончания срока его полномочий и, соответственно, депутатской неприкосновенности было возбуждено уголовное дело. Расследование завершено в марте. Рассмотрение началось в Ленинском районном суде Перми 21 апреля. Сотрудник ДПС Эдуард Томилин на судебном заседании рассказал, что экс-депутат пытался укусить его за ухо.

Происшествия,ГИБДД,Госдума,
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