Экс-депутата Госдумы отправили в колонию

Бывшего депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова, который летом 2021 года напал на полицейских, суд приговорил к 2,5 года колонии. Об этом из зала Ленинского районного суда сообщает корреспондент URA.RU.

«Два года и шесть месяцев. Колония общего режима», — передал слова судьи журналист агентства.

Ранее прокурор просил суд отправить Бурнашова на пять лет в колонию и оштрафовать на 30 тысяч рублей. Бывший депутат вину признал, а в последнем слове просил оставить его на свободе, чтобы он «продолжал помогать людям».