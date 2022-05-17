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1 час назад

В Хабаровске сообщили о «минировании» всех школ

Lenta.ruиещё 8

В Хабаровске снова эвакуировали учеников и работников всех школ после сообщений о «минировании». Об этом сообщает городская мэрия, передает РИА Новости.

В Хабаровске сообщили о «минировании» всех школ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«От злоумышленника поступила угроза о взрывном средстве в каждой школе города. Оставить без внимания угрозу спецслужбы не имеют права. Учебные заведения города будут эвакуированы. Безопасность детей будет обеспечена», — сказано в сообщении.

На данный момент спецслужбы занимаются поиском злоумышленника, следует из сообщения администрации.

С начала года это уже 19-й случай, когда школы российского города массово эвакуируют. До этого электронные письма с угрозами присылали в вузы, мэрию, аэропорт, лечебные учреждения, а также торговые центры Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В апреле сообщалось о «минировании» Законодательной Думы Хабаровского края. Сообщения во всех случаях оказались ложными.

Происшествия,Угроза взрыва,Госдума,
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