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7 минут назад

Один погиб и пятеро пострадали при стрельбе в церкви в Калифорнии

Елена Прошина

В американской Калифорнии в округе Ориндж произошла стрельба в пресвитерианской церкви, сообщают «Известия».

Один погиб и пятеро пострадали при стрельбе в церкви в Калифорнии
Фото: EPAEPA

В результате инцидента один человек скончался от ранений, еще пятеро получили травмы. По данным полиции, задержан один человек, у него изъяли оружие. Отмечается, что четверо госпитализированы в тяжелом состоянии, у одного легкие ранения.

14 мая 10 человек погибли в результате стрельбы в американском городе Буффало. Мотивом 18-летнего молодого человека, открывшего огонь в супермаркет, была, предположительно, расовая ненависть. В настоящее время стрелок задержан, ему грозит пожизненное заключение.

Президент США Джо Байден, комментируя стрельбу, заявил, что американцы должны искоренить ненависть, являющуюся «пятном на душе США». Глава государства также пообещал, что США сделают всё возможное, чтобы положить конец внутреннему терроризму.

Происшествия,Джозеф Байден,
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