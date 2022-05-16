Один погиб и пятеро пострадали при стрельбе в церкви в Калифорнии

В американской Калифорнии в округе Ориндж произошла стрельба в пресвитерианской церкви, сообщают «Известия».

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В результате инцидента один человек скончался от ранений, еще пятеро получили травмы. По данным полиции, задержан один человек, у него изъяли оружие. Отмечается, что четверо госпитализированы в тяжелом состоянии, у одного легкие ранения.

14 мая 10 человек погибли в результате стрельбы в американском городе Буффало. Мотивом 18-летнего молодого человека, открывшего огонь в супермаркет, была, предположительно, расовая ненависть. В настоящее время стрелок задержан, ему грозит пожизненное заключение.