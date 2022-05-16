На станции МЦД-2 Тушинская произошло возгорание

Возгорание на станции Тушинская МЦД-2 и Рижского направления МЖД не повлияло на движение поездов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
"На крыше технического здания станции МЦД-2 Тушинская произошло возгорание. В связи с этим мы временно обесточили здание кассового павильона - через турникеты можно пройти свободно. Ситуация не повлияла на движение. На месте уже работают сотрудники пожарной охраны. Причины устанавливаются", - сообщили в пресс-службе.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), инцидент произошел в 21:26 мск, а здание - административное.
"На месте проводятся работы по локализации возгорания городским пожарным расчетом", - заключили в пресс-службе МЖД.