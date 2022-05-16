На станции МЦД-2 Тушинская произошло возгорание

"На крыше технического здания станции МЦД-2 Тушинская произошло возгорание. В связи с этим мы временно обесточили здание кассового павильона - через турникеты можно пройти свободно. Ситуация не повлияла на движение. На месте уже работают сотрудники пожарной охраны. Причины устанавливаются", - сообщили в пресс-службе.