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1 час назад

На станции МЦД-2 Тушинская произошло возгорание

ТАССиещё 2

Возгорание на станции Тушинская МЦД-2 и Рижского направления МЖД не повлияло на движение поездов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

На станции МЦД-2 Тушинская произошло возгорание
Фото: ТАССТАСС

"На крыше технического здания станции МЦД-2 Тушинская произошло возгорание. В связи с этим мы временно обесточили здание кассового павильона - через турникеты можно пройти свободно. Ситуация не повлияла на движение. На месте уже работают сотрудники пожарной охраны. Причины устанавливаются", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), инцидент произошел в 21:26 мск, а здание - административное.

"На месте проводятся работы по локализации возгорания городским пожарным расчетом", - заключили в пресс-службе МЖД.

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