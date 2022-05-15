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41 минуту назад

Рослесхоз рекомендует трем регионам России ввести режим ЧС из-за лесных пожаров

РИА "ФедералПресс"

Комиссии Рослесхоза по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности заявила о необходимости введения режима ЧС в лесах регионального уровня на территории Красноярского края, Иркутской области и Республики Хакасия из-за лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте «Авиалесоохраны».

Трем регионам России рекомендовали ввести режим ЧС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Борьба с огнем идет в условиях действия высокого и чрезвычайного классов пожарной опасности по погоде. До конца мая снижения классов пожарной опасности не ожидается», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Красноярском крае тушат 36 пожаров на площади 7 983 гектаров. Помогают региону 167 авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны. Всего борются с огнем 1,2 тысяч человек, а также используется 230 единиц наземной техники. Также применяются воздушные суда. В Иркутской области пытаются потушить 21 лесной пожар. В борьбе с огненной стихией участвуют более 700 человек, 250 единиц наземной техники.

Иркутской области рекомендовано рассмотреть введение режима ЧС в лесах Братского, Тайшетского, Усольского, Усть-Кутского районов.

В Хакасии 200 человек и 50 единиц техники тушат шесть пожаров.

Режим ЧС уже установлен в Аскизском, Таштыпском, Усть-Абаканском муниципальных районах региона.

Ранее «ФедералПресс» писал, что на тушение лесных пожаров в Красноярском крае направлены дополнительные силы.

Происшествия,Пожары,Рослесхоз,
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