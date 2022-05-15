Драка двух водителей в Петербурге попала на видео

Два автолюбителя подрались в центре Санкт-Петербурга, на глазах у изумленных прохожих. Один из очевидцев снял все произошедшее на видео и поделился им с "Мегаполисом".

По словам нашего читателя, во второй половине дня 13 мая на Садовой улице он стал свидетелем "разборки" двух мужчин: водителя легковушки и пассажира внедорожника. Из-за чего начался конфликт он не знает.