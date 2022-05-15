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7 минут назад

Производителя холодца задержали после массового отравления россиян

Майк Габриелян

В Иванове задержали изготовителей холодца, которым отравилось 16 россиян, живущих в разных регионах страны. Экспертиза показала, что в продукте были превышены безопасные уровни нитрита натрия. Об этом сообщает управление СКР по Ивановской области.

Производителя холодца задержали после массового отравления россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Следователи выяснили, что холодец производился в Иваново одним из индивидуальных предпринимателей и поставлялся в разные регионы России.

Задержан сам бизнесмен и бригадир цеха. Эксперты говорят, что мясные продукты не соответствовали требованиям санитарно-эпидемиологических норм.

«Следствием выявлены неоднократные факты отравления 16 граждан в различных регионах страны холодцом. В отобранных пробах изъятого мясного продукта выявлено несоответствие требованиям безопасности по содержанию нитрита натрия», - сказано в заявлении СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье о производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Бизнесмен и бригадир цеха задержаны, им предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении под стражу.

Сейчас следователи устанавливают весь круг лиц пострадавших от употребления холодца, а также лиц, причастных к ее производству.

Одновременно в СКР пообещали дать юридическую оценку действиям чиновников управления Роспотребнадзора по Ивановской области.

Ранее сообщалось, что россияне отравились нитритом натрия в Москве, Архангельской, Ярославской и Вологодской областях. Все пострадавшие употребляли пищевые продукты «Студень столичный категории Б охлажденный», «Студень "Премиум». Изготовитель - ИП Сказыводов В. Ю. (город Иваново).

Происшествия,Следственный комитет,Роспотребнадзор,
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