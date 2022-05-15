Стало известно о состоянии пострадавшего при обстреле поселка Середа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что жизни жителя поселка Середа, пострадавшего в результате обстрела, ничего не угрожает.
«Вместе с главой Шебекинского горокруга Владимиром Ждановым проведал раненого. Жизненно важные органы не задеты, кость не задета. Чувствует себя хорошо. На месте переговорил с супругой пострадавшего, постарался успокоить. Состояние здоровья стабильное», — отметил он.
Как добавил Гладков, в Центральной районной больнице, где находится пострадавший, есть все необходимые медикаменты, а ситуация находится под контролем главного врача.
15 мая Гладков сообщил об обстреле поселка Середа с территории Украины. В результате инцидента один мирный житель получил осколочное ранение.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела села в Белгородской области.