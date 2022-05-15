Стало известно о состоянии пострадавшего при обстреле поселка Середа

«Вместе с главой Шебекинского горокруга Владимиром Ждановым проведал раненого. Жизненно важные органы не задеты, кость не задета. Чувствует себя хорошо. На месте переговорил с супругой пострадавшего, постарался успокоить. Состояние здоровья стабильное», — отметил он.