Военкомат попытались поджечь под Рязанью

В Рязанской области неизвестные попытались поджечь военкомат. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на администрацию Пронского района.
Инцидент произошёл в ночь на 14 мая в рабочем посёлке Пронск. Неизвестные разбили окно и попытались поджечь дверь военкомата. Однако огонь не распространился по зданию, пожара удалось избежать.
В районной администрации отметили, что злоумышленники повредили дверь и окно. Понадобился небольшой ремонт, сейчас здание приведено в порядок.
Полиция возбудила дело о попытке умышленного уничтожения или повреждения имущества. Начались поиски злоумышленников.
«МК в Рязани» также сообщает со ссылкой на Telegram-каналы, что это «пятый подобный случай за последние несколько дней», а с конца февраля в России якобы пытались «поджечь не менее 10 военкоматов».