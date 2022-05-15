Военкомат попытались поджечь под Рязанью

В Рязанской области неизвестные попытались поджечь военкомат. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на администрацию Пронского района.

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Инцидент произошёл в ночь на 14 мая в рабочем посёлке Пронск. Неизвестные разбили окно и попытались поджечь дверь военкомата. Однако огонь не распространился по зданию, пожара удалось избежать.

В районной администрации отметили, что злоумышленники повредили дверь и окно. Понадобился небольшой ремонт, сейчас здание приведено в порядок.

Полиция возбудила дело о попытке умышленного уничтожения или повреждения имущества. Начались поиски злоумышленников.