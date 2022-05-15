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1 час назад

В городе Нерюнгри Якутии осквернён памятник воинам-интернационалистам

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Вандалы в городе Нерюнгри Якутии осквернили памятник воинам-интернационалистам, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В Якутии осквернён памятник воинам-интернационалистам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Нерюнгри организовала проверку по сообщению об осквернении неизвестными лицами памятника Воинам-Интернационалистам, расположенном в г. Нерюнгри», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Эстонии.

Происшествия,Армия,Следственный комитет,
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