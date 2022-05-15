В Казани на парковке автосалона сгорело 15 мотоциклов

Пожар возник в воскресенье на уличной парковке автосалона в Казани. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану. По предварительной информации, загорелись 15 мотоциклов.
"Горение, предварительно, 15 мотоциклов на уличной парковке автосалона. <…> Погибших и пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.
Пожар произошел около 10:25 мск на проспекте Победы в Казани. Площадь возгорания ориентировочно составила порядка 20 кв. м.
Пожар был локализован в 10:38 мск, в 10:43 мск ликвидировано открытое горение.