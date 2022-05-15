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38 минут назад

В Казани на уличной парковке автосалона загорелись 15 мотоциклов

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Пожар возник в воскресенье на уличной парковке автосалона в Казани. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану. По предварительной информации, загорелись 15 мотоциклов.

В Казани на парковке автосалона сгорело 15 мотоциклов
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

"Горение, предварительно, 15 мотоциклов на уличной парковке автосалона. <…> Погибших и пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.

Пожар произошел около 10:25 мск на проспекте Победы в Казани. Площадь возгорания ориентировочно составила порядка 20 кв. м.

Пожар был локализован в 10:38 мск, в 10:43 мск ликвидировано открытое горение.

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