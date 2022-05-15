Десятки оленеводов пропали в тундре

В Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) пропали 22 оленевода. В субботу, 14 мая, тундровики выехали к себе в чум из Панаевска на семи снегоходах, но не смогли перебраться через реку из-за сильного разлива воды. Об этом пишет издание «Ямал-медиа».

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Поисками пропавших оленеводов занимается бригада ГКУ «Ямалспас». Кроме того, на поисково-спасательную операцию вылетел из Салехарда вертолет «МИ-8», сообщает издание Vesti-yamal.ru.

Ранее жительница ЯНАО предстала перед судом за причинение смерти по неосторожности несовершеннолетнему. Она везла своего сына в самодельной люльке, установленной на нартах, запряженных оленьей упряжкой, напоминает РИА «Новости».