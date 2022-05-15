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28 минут назад

Десятки оленеводов пропали в тундре ЯНАО из-за разлива реки

Елена Прошина

В Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) пропали 22 оленевода. В субботу, 14 мая, тундровики выехали к себе в чум из Панаевска на семи снегоходах, но не смогли перебраться через реку из-за сильного разлива воды. Об этом пишет издание «Ямал-медиа».

Десятки оленеводов пропали в тундре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поисками пропавших оленеводов занимается бригада ГКУ «Ямалспас». Кроме того, на поисково-спасательную операцию вылетел из Салехарда вертолет «МИ-8», сообщает издание Vesti-yamal.ru.

Ранее жительница ЯНАО предстала перед судом за причинение смерти по неосторожности несовершеннолетнему. Она везла своего сына в самодельной люльке, установленной на нартах, запряженных оленьей упряжкой, напоминает РИА «Новости».

В день трагедии температура воздуха существенно понизилась. По данным следствия, женщина на протяжении нескольких часов не проверяла самочувствие ребенка. В результате, малыш скончался от переохлаждения.

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