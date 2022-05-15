Десятки оленеводов пропали в тундре

В Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) пропали 22 оленевода. В субботу, 14 мая, тундровики выехали к себе в чум из Панаевска на семи снегоходах, но не смогли перебраться через реку из-за сильного разлива воды. Об этом пишет издание «Ямал-медиа».
Поисками пропавших оленеводов занимается бригада ГКУ «Ямалспас». Кроме того, на поисково-спасательную операцию вылетел из Салехарда вертолет «МИ-8», сообщает издание Vesti-yamal.ru.
Ранее жительница ЯНАО предстала перед судом за причинение смерти по неосторожности несовершеннолетнему. Она везла своего сына в самодельной люльке, установленной на нартах, запряженных оленьей упряжкой, напоминает РИА «Новости».
В день трагедии температура воздуха существенно понизилась. По данным следствия, женщина на протяжении нескольких часов не проверяла самочувствие ребенка. В результате, малыш скончался от переохлаждения.