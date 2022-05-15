Страшная авария произошла в субботу, 14 мая, в Красном Селе. Там под колеса пассажирского автобуса попала пожилая женщина.

Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Подробности инцидента опубликовали в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» в социальной сети «ВКонтакте». Как уточняют авторы поста, ДТП случилось на перекрестке Гатчинского шоссе и Красногородской улицы.

Происшествие попало на видео. Как видно на кадрах, водитель автобуса уступил пешеходам и пенсионерке. Женщина почти перешла через «зебру», но в какой-то момент, возможно почувствовав себя плохо, упала назад, под проезжающий автобус.

«Как удалось выяснить, бабушка жива, колесо автобуса не задело голову!» – поспешили поделиться авторы.