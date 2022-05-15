В центре Москвы мужчина открыл стрельбу из пистолета

"Инцидент произошел в ночь на 14 мая на Цветном бульваре у дома 11 строение 6. Неизвестный распылил перцовую жидкость из перцового баллончика в лицо молодому человеку 2002 года рождения, выстрелил в него из травматического пистолета, а потом скрылся", - сказал собеседник агентства.