В центре Москвы мужчина открыл стрельбу из пистолета

Неизвестный на Цветном бульваре в центре Москвы ранил из травматического пистолета 19-летнего юношу и распылил содержимое перцового баллончика, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.
"Инцидент произошел в ночь на 14 мая на Цветном бульваре у дома 11 строение 6. Неизвестный распылил перцовую жидкость из перцового баллончика в лицо молодому человеку 2002 года рождения, выстрелил в него из травматического пистолета, а потом скрылся", - сказал собеседник агентства.
Пострадавший был доставлен в больницу им. Ф. И. Иноземцева, где ему поставлен диагноз - проникающее ранение. Также у него диагностированы ссадины плеча и химический ожог глаз легкой степени.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", - добавил источник, уточнив, что злоумышленнику может грозить лишение свободы до семи лет.