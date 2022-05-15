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2 часа назад

Россияне стали чаще воровать в магазинах

Елена Прошина

Число краж в российских магазинах за последние три месяца выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Чаще всего злоумышленников привлекали колбаса и кондитерские изделия. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные разработчика системы распознавания лиц NTechLab.

Россияне стали чаще воровать в магазинах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что исследователи проанализировали информацию как из продовольственных магазинов, так и из супермаркетов одежды, детских товаров, строительных материалов.

В список самых популярных у воров категорий, по результатам анализа, попали кондитерские изделия (19%), различные мясные продукты (16%), а также алкоголь (14%), сыры (13%), кофе и какао (7%).

Специалисты подчеркнули, что в 2022 год крадут в среднем на 1,5% рублей, что на 25% большем, чем в прошлом году.

Управляющий делами группы «Спортмастер» Сергей Агибалов заметил, что «как только экономика начинает немного сдавать, учащаются случаи воровства». Он рассказал, что в его сети чаще всего злоумышленники стараются похитить товары дорогих западных брендов.

Совладелец сетей «Семья» и «Spar Калининград» Олег Пономарев заявил, что в марте 2022 участились кражи. Он уточнил, что «клептоманов не так уж и много, воруют бедные люди и молодежь из-за отсутствия денег или хулиганских соображений».

Происшествия,Сергей Агибалов,Олег Пономарев,
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