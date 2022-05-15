В США 18-летний подросток Пэйтон Гендрон, одержимый расистскими идеями, устроил стрельбу в супермаркете. Он пришел с винтовкой и убил 10 человек, в основном афроамериканцев. Перед этим стрелок опубликовал в интернете манифест с расовой идеологией. Полиция США уже назвала его «чистым злом».

Что произошло в Буффало

В городе Буффало, расположенном в северной части штата Нью-Йорк в субботу днем произошла стрельба в магазине Tops Friendly Markets. Он расположен в районе, где в основном живут афроамериканцы. По данным переписи населения США, 79% населения там - чернокожие, 13% азиатов и 3% белых.

Стрелок, 18-летний Пэйтон Гендрон, подъехал к магазину на машине. Еще с парковки супермаркета он начал вести прямую трансляцию в Twich. На записи слышно, что в машине Гендрон сказал: "Просто нужно сделать это". В Twich заявили, что оборвали трансляцию Гендрона спустя пару минут после ее начала.

Нападавший подготовился к своей атаке. Он приехал к магазину в бронежилете, военном шлеме, взяв с собой штурмовую винтовку.

"Он был очень хорошо вооружен", - отметил комиссар Буффало Джозеф Грамалья.

Стрельбу Гендрон открыл еще на парковке, выйдя из автомобиля. На стоянке, по предварительной информации, он расстрелял четырех человек. Затем, около 14:30 по местному времени вошел в магазин. Его попытался остановить охранник, бывший полицейский Аарон Солтер.

По словам полиции, Солтер несколько раз выстрелил в нападавшего и попал Гендрону в корпус, но из-за бронежилета ранить преступника не удалось. Гендрон открыл ответный огонь и убил охранника. После этого подросток пошел через весь супермаркет, расстреливая покупателей. Сотрудник магазина Шоннелл Харрис рассказал, что из-за выходного дня в это время в супермаркете было людно.

Источники The Buffalo News сообщили, что, судя по расположению найденных тел, некоторые жертвы пытались спрятаться от преступника около кассы. В общей сложности Гендрон убил 10 человек, четверо из них - работники супермаркета. Еще трое ранены. 11 из 13 жертв нападения - афроамериканцы.

После массового убийства Гендрон вышел из магазина. К тому моменту на место шутинга успела приехать полиция. Очевидцы рассказали, что подросток вел себя так, будто собирался покончить с собой.

"Парень вышел из магазина, копы начали кричать на него, а он просто стоял. Просто стоял", - поделился очевидец.

Когда к магазину подъехала еще одна полицейская машина, стрелок бросил оружие и начал снимать часть своей экипировки. В итоге полицейские подбежали к нему и задержали. Нападавший не сопротивлялся.

Что известно о Пэйтоне Гендроне

Нападавший приехал в Буффало из города Конклин в округе Брум штата Нью-Йорк.

"Он проехал несколько часов, чтобы совершить это преступление против жителей Буффало. Мы молимся о том, чтобы это не обострило расовую напряженность. Мы не можем позволить злому человеку разделить нашу страну", - сказал мэр города Байрон Юраун.

В следующем месяце Гендрону исполнится 19 лет. Перед стрельбой он выложил в интернете 180-страничный манифест с расистскими постулатами о превосходстве белых. На винтовку, которую использовал подросток, он также нанес расистские надписи.

В ФБР заявили, что расследуют инцидент как "преступление на почве ненависти и насилия на почве расовой неприязни". По сообщению властей, у них есть доказательства того, что стрелок действовал, руководствуясь мотивами расовой ненависти. Гендрон уже предстал перед судом, пока по обвинению в убийстве первой степени. Статья предусматривает пожизненное заключение. Признать вину он отказался.

Нападавший остается под стражей без права выйти под залог. 19 мая пройдет еще одно заседание суда.

"Этот человек - чистое зло", - подчеркнул шериф округа Эри Джон Гарсия.

Прокурор США Трини Росс заявила, что случившееся "должно сплотить нас, а не разъединить".

"Это худший кошмар, с которым может столкнуться общество. Нам очень больно", - резюмировал мэр Буффало.

Случившееся отдельно прокомментировал президент США Джо Байден.