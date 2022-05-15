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6 часов назад

Устроившего стрельбу в Буффало обвинили в убийстве первой степени

ТАССиещё 1

Прокуратура штата Нью-Йорк предъявила обвинение в убийстве первой степени устроившему стрельбу в супермаркете Буффало.

"Лицо было обвиненов убийстве первой степени, которое является самым серьезным связанным с убийством обвинением в штате Нью-Йорк", - сказал в субботу на пресс-конференции прокурор штата Джонн Флинн.

В супермаркете в США произошла стрельба

Как отметил представитель обвинения, данное обвинение предусматривает наказание до пожизненного заключения без права досрочного освобождения.

Флинн добавил, что прокуратура также изучает возможность предъявить обвинение в терроризме.

"Я заверяю всех <...>, правосудие восторжествует", - резюмировал он.

В субботу 18-летний не проживавший в городе белый мужчина зашел в супермаркет и открыл огонь. В результате произошедшего 10 человек погибли, еще трое пострадали. В ФБР сообщили, что стрельба расследуется как преступление на почве ненависти. Предполагается, что стрелявший ранее изложил мотивы своего поступка в заявлении расистского содержания, которое было размещено в соцсетях.

Происшествия,Видео,ФБР,
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