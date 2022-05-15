Устроившего стрельбу в Буффало обвинили в убийстве первой степени

"Лицо было обвиненов убийстве первой степени, которое является самым серьезным связанным с убийством обвинением в штате Нью-Йорк", - сказал в субботу на пресс-конференции прокурор штата Джонн Флинн.

В субботу 18-летний не проживавший в городе белый мужчина зашел в супермаркет и открыл огонь. В результате произошедшего 10 человек погибли, еще трое пострадали. В ФБР сообщили, что стрельба расследуется как преступление на почве ненависти. Предполагается, что стрелявший ранее изложил мотивы своего поступка в заявлении расистского содержания, которое было размещено в соцсетях.