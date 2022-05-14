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15 минут назад

Американская пара подожгла себя на свадебной церемонии

Деловая газета "Взгляд"

Американцы Гейб Джессоп и Эмбер Бамбир подожгли себя во время свадьбы, жених и невеста пригласили для трюка команду профессионалов.

Американская пара подожгла себя на свадебной церемонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подошли к исполнению трюка молодожены со знанием матчасти – они сами каскадеры и пригласили помочь команду профессионалов. Познакомилась огненная парочка, кстати, на сьемках, они успели поработать в таких фильмах как «Йеллоустоун» и «Реинкарнация», пишет «Комсомольская правда».

Ранее необычная свадебная церемония прошла в Бразилии, там женщина решила выйти замуж за саму себя.

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