Пожар у станции метро в Петербурге сняли на видео

В здании у входа в вестибюль станции метро «Звенигородская» произошло возгорание. Из помещений эвакуировали шесть человек. Об этом передает "Фонтанка".

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу 14 мая, спасатели узнали о пожаре в трёхэтажном офисном здании на Звенигородской улице, 1, в 14:18.

Спустя 13 минут пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Всего из помещений дома было эвакуировано шесть человек, одного из которых осматривают медики.