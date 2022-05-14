Пожар у станции метро в Петербурге сняли на видео

В здании у входа в вестибюль станции метро «Звенигородская» произошло возгорание. Из помещений эвакуировали шесть человек. Об этом передает "Фонтанка".
Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу 14 мая, спасатели узнали о пожаре в трёхэтажном офисном здании на Звенигородской улице, 1, в 14:18.
Спустя 13 минут пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Всего из помещений дома было эвакуировано шесть человек, одного из которых осматривают медики.
В МЧС добавили, что к ликвидации привлечены шесть единиц техники и 30 человек личного состава.