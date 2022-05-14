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40 минут назад

В Подмосковье задержали бывшего советника Леонида Кучмы

Илья Родин

Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Игорь Бакай был задержан в Подмосковье. Он находился в машине, которую сотрудники ДПС остановили с целью проверки документов на Красногорском шоссе. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

В Подмосковье задержали бывшего советника президента Украины
Фото: wikimediawikimedia

Отмечается, что Игорь Бакай был видным государственным деятелем Украины, занимал должность советника президента страны Леониды Кучмы, создал и возглавил нефтегазовую компанию «Нафтогаз».

В 2018 году власти Молдавии завели на него уголовное дело. Розыск Бакая велся на протяжении нескольких лет. После того, как выяснилось, что он находится в РФ, молдавским силовикам пришлось обратиться за помощью к российским коллегам.

Бывшего главу «Нафтогаза» задержали во время плановой проверки документов. В ее процессе выяснилось, что водитель остановленной инспекторами ДПС машины разыскивается на федеральном уровне.

«На 6 километре Красногорского шоссе был задержан 58-летний гражданин, который находится в федеральном розыске МВД и Национального центра по борьбе с коррупцией Республики Молдова по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Задержанный помещён под арест», - сообщил источник.

Издание напомнило, что уголовные дела на Игоря Бакая ранее заводились дважды. Власти Украины обвиняли его в злоупотреблении служебным положением. В России за особо крупное мошенничество он был приговорен к четырем годам лишения свободы условно, с соответствующим испытательным сроком.

Происшествия,Игорь Бакай,Леонид Кучма,ГИБДД,Нафтогаз,
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