В Подмосковье задержали бывшего советника президента Украины

Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Игорь Бакай был задержан в Подмосковье. Он находился в машине, которую сотрудники ДПС остановили с целью проверки документов на Красногорском шоссе. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.
Отмечается, что Игорь Бакай был видным государственным деятелем Украины, занимал должность советника президента страны Леониды Кучмы, создал и возглавил нефтегазовую компанию «Нафтогаз».
В 2018 году власти Молдавии завели на него уголовное дело. Розыск Бакая велся на протяжении нескольких лет. После того, как выяснилось, что он находится в РФ, молдавским силовикам пришлось обратиться за помощью к российским коллегам.
Бывшего главу «Нафтогаза» задержали во время плановой проверки документов. В ее процессе выяснилось, что водитель остановленной инспекторами ДПС машины разыскивается на федеральном уровне.
«На 6 километре Красногорского шоссе был задержан 58-летний гражданин, который находится в федеральном розыске МВД и Национального центра по борьбе с коррупцией Республики Молдова по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Задержанный помещён под арест», - сообщил источник.
Издание напомнило, что уголовные дела на Игоря Бакая ранее заводились дважды. Власти Украины обвиняли его в злоупотреблении служебным положением. В России за особо крупное мошенничество он был приговорен к четырем годам лишения свободы условно, с соответствующим испытательным сроком.