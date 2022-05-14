В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

Возле хостела в центре Москвы произошла драка

Мослента

Возле хостела в центре Москвы произошла драка, в которой пострадали двое участников. Как ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, стычке предшествовал словесный конфликт.

В центре Москвы произошла драка
Фото: ТАСС ТАСС

По данным собеседника агентства, в результате потасовки у хостела «Слобода» в Посланниковом переулке двое россиян были госпитализированы с травмами.

Третий участник драки был доставлен в один из московских отделов ОМВД. В отношении него составили протокол по части 1 статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Правонарушителю грозит штраф в размере до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Также отмечается, что и пострадавшие, и обвиняемый приехали в столицу РФ из Ессентуков, Алапаевска и села Богдашкино Ульяновской области.

Ранее полицейская погоня в Подмосковье попала на видео. Чтобы предотвратить угрозу для окружающих людей, инспектор ДПС в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» применил табельное оружие, сообщила официальный представитель МВД.

Происшествия,Драка,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители