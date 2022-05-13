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1 час назад

МВД объявило в розыск Веронику Белоцерковскую

ТАСС

Предпринимательница и блогер Вероника Белоцерковская, в отношении которой возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, объявлена в розыск. Это следует из базы данных МВД России.

Блогера Белоцерковскую объявили в розыск
Фото: соцсетисоцсети

"Белоцерковская Вероника Борисовна, 25.06.1970 года рождения. Место рождения: Украина, город Одесса. Разыскивается по статье УК", - говорится в базе ведомства.

Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело в отношении Вероники Белоцерковской 16 марта. По данным следствия, в марте Белоцерковская в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) опубликовала несколько записей с дискредитирующими ВС РФ сведениями.

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В СК сообщили, что Белоцерковская находится за пределами Российской Федерации, в связи с этим решается вопрос об объявлении ее в международный розыск. Ей грозит наказание от штрафа в размере от 3 млн рублей до 10 лет колонии.

Белоцерковская - автор популярных кулинарных книг, предприниматель, блогер. Она также является издателем журнала Собака.ru, владелицей кулинарной школы на юге Франции.

Происшествия,Вероника Белоцерковская,МВД России,Следственный комитет,Верховный суд,
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