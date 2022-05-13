Украинцев задержали за захват виллы россиянина в Ницце

Четыре гражданина Украины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Ниццы после того, как незаконно проникли на принадлежащую россиянину виллу. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает французский телеканал BFMTV.

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Присутствие посторонних людей на вилле заметил друг хозяина дома, который и вызвал полицию.

Задержанные утверждают, что знакомы с владельцем недвижимости, и решили поселиться на его вилле из-за российской спецоперации на Украине. При этом украинцы успели сменить замки в доме.

По информации телеканала, на виллу не распространяются международные санкции, ее владелец извещен о случившемся и сейчас пытается вернуться во Францию.