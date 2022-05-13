Украинцев задержали за захват виллы россиянина в Ницце

Четыре гражданина Украины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Ниццы после того, как незаконно проникли на принадлежащую россиянину виллу. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает французский телеканал BFMTV.
Присутствие посторонних людей на вилле заметил друг хозяина дома, который и вызвал полицию.
Задержанные утверждают, что знакомы с владельцем недвижимости, и решили поселиться на его вилле из-за российской спецоперации на Украине. При этом украинцы успели сменить замки в доме.
По информации телеканала, на виллу не распространяются международные санкции, ее владелец извещен о случившемся и сейчас пытается вернуться во Францию.
Ранее против России начали вводить международные консолидированные санкции из-за начала военной спецоперации на территории Украины. При этом, помимо экономических и финансовых ограничений, западные страны пообещали конфисковать активы некоторых российских миллиардеров, включая недвижимость, яхты и частные самолеты.