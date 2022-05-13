Россиянин с ножом и молотком напал на прохожих под Новгородом

В Нижегородской области 47-летний Алексей Чичеев напал с ножом и молотком на прохожих, сообщает «112». По данным Telegram-канала, серия нападений произошла в городе Выкса. Сначала около магазина мужчина ударил ножом в шею 38-летнего Сергея Кожина, затем в подъезде одного из домов повалил на пол и ударил 11-летнего ребёнка молотком по голове, а, убегая с места преступления, сбил с ног 34-летнюю Ольгу Касаткину.
Пострадавший Сергей Кожин остался жив, его доставили в больницу, 34-летняя женщина также обратилась за медицинской помощью. О состоянии мальчика не сообщается.
Чичеева задержали и доставили в отдел полиции. Свою вину мужчина отрицает. Что стало мотивом его поступков в настоящее время выясняют следователи.
В апреле в подмосковном городе Реутово курьер напал на женщину с ножом. Пострадавшую доставили в больницу с ножевыми ранениями, а мужчину задержали.
В конце марта сотрудники супермаркета избили 35-летнего мужчину, пришедшего в магазин. Нападение произошло в служебном помещении, куда работники привели посетителя из-за подозрений в нарушении целостности одной из упаковок товара. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемые заключены под стражу.