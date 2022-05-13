Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в кровати чужой квартиры

В Москве тело 41-летнего мужчины нашли в кровати не принадлежащей ему квартиры. По данным источника телеканала РЕН ТВ, труп в жилом дома на Варшавском шоссе обнаружили в ночь на 12 мая. На груди и предплечье россиянина заметили ножевые ранения.