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19 минут назад

Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в кровати чужой квартиры

Мослентаиещё 1

В Москве тело 41-летнего мужчины нашли в кровати не принадлежащей ему квартиры. По данным источника телеканала РЕН ТВ, труп в жилом дома на Варшавском шоссе обнаружили в ночь на 12 мая. На груди и предплечье россиянина заметили ножевые ранения.

Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в кровати чужой квартиры
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи

Правоохранители выясняют обстоятельства и случившегося и причину, по которой мужчина оказался в чужой квартире. Сейчас специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»), сообщает канал.

На данный момент «Мослента» не располагает официальным подтверждением указанной информации.

Ранее голый труп мужчины с пробитой головой обнаружили в коммунальной квартире в центре Москвы.

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