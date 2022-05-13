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40 минут назад

Пьяные украинцы зарезали поляка на улице в Варшаве

Деловая газета "Взгляд"

Пьяные украинские беженцы зарезали в Варшаве местного жителя, сообщили СМИ.

Пьяные украинцы зарезали поляка на улице в Варшаве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как передает Рен-ТВ, очевидцы опубликовали в Сети кадры с места происшествия. На них заснято начало потасовки и затем истекающий кровью на полу магазина молодой человек.

Как пишет польское издание Wprost, толпа «пьяных иностранцев» около трех ночи 8 мая начала приставать к девушке на улице Новый Свет. За нее решил заступиться находившийся рядом молодой человек, из-за чего завязалась драка. В результате несколько украинских беженцев избили парня на тротуаре, а потом ударили ножом в спину.

Пострадавший сумел добраться до ближайшего магазина, где повалился на пол. Медики попытались ему помочь, но полученные им травмы оказались слишком серьезными, и он скончался.

Поляки в комментариях к обнародованному видео отмечают, что на кадрах отчетливо слышна украинская речь, и недоумевают, почему местные СМИ называют злоумышленников «иностранцами».

Ранее украинец напал с разбитой бутылкой на соотечественника в баре в Бруклине, посчитав, что тот русский, так как тот говорил на русском языке.

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