В Тирасполе попытались поджечь нефтебазу и военкомат

Неизвестные попытались с помощью бутылок с зажигательной смесью поджечь в Тирасполе нефтебазу и военкомат. Об этом в своем Telegram-канале сообщило МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

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По данным ведомства, инциденты произошли сегодня ночью с «разницей почти в 30 минут».

«Примерно в 4:15 утра у нефтебазы одного из предприятий остановился автомобиль, из которого вышел неизвестный мужчина, кинул зажигательную смесь в сторону объекта и скрылся. Загоревшаяся трава была быстро потушена», - отмечается в сообщении.

Позднее две бутылки с зажигательной смесью были брошены в здание Республиканского военкомата.

«Одна от удара отлетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна. Воспламенение было оперативно ликвидировано охраной», - пояснили в пресс-службе МВД.

В ведомстве уточнили, что жертв и разрушений нет. При этом уже известно, что нападавшие передвигались на машине с иностранными номерами. В Приднестровье объявлен план «Перехват».