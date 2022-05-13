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50 минут назад

В Приднестровье заявили о попытке поджога нефтебазы и военкомата

Алиса Селезнёва

Неизвестные попытались с помощью бутылок с зажигательной смесью поджечь в Тирасполе нефтебазу и военкомат. Об этом в своем Telegram-канале сообщило МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

В Тирасполе попытались поджечь нефтебазу и военкомат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, инциденты произошли сегодня ночью с «разницей почти в 30 минут».

«Примерно в 4:15 утра у нефтебазы одного из предприятий остановился автомобиль, из которого вышел неизвестный мужчина, кинул зажигательную смесь в сторону объекта и скрылся. Загоревшаяся трава была быстро потушена», - отмечается в сообщении.

Позднее две бутылки с зажигательной смесью были брошены в здание Республиканского военкомата.

«Одна от удара отлетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна. Воспламенение было оперативно ликвидировано охраной», - пояснили в пресс-службе МВД.

В ведомстве уточнили, что жертв и разрушений нет. При этом уже известно, что нападавшие передвигались на машине с иностранными номерами. В Приднестровье объявлен план «Перехват».

Ранее в Приднестровье ввели «красный» уровень террористической опасности из-за серии терактов. Так, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе выстрелили из гранатомета, в селе Маяк подорвали радиопередающие антенны, а в селе Парканы прозвучали взрывы.

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