У вылетевшего из Москвы самолета отказали тормоза

Самолет с отказавшими тормозами экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили «Известия».
По информации издания, аварийную посадку совершил Boeing-737, вылетевший из Москвы в Волгоград. Вскоре после взлета пилоты поняли, что тормоза неисправны.
Уточняется, что признаков возгорания в воздушном судне после посадки обнаружено не было. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сигнал об отказе тормозов сработал в вылетевшем из Москвы в Ереван самолете. Sukhoi Superjet вернулся в аэропорт Жуковский.