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43 минуты назад

В Шереметьево экстренно сел самолет с отказавшими тормозами

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Самолет с отказавшими тормозами экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили «Известия».

У вылетевшего из Москвы самолета отказали тормоза
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По информации издания, аварийную посадку совершил Boeing-737, вылетевший из Москвы в Волгоград. Вскоре после взлета пилоты поняли, что тормоза неисправны.

Уточняется, что признаков возгорания в воздушном судне после посадки обнаружено не было. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сигнал об отказе тормозов сработал в вылетевшем из Москвы в Ереван самолете. Sukhoi Superjet вернулся в аэропорт Жуковский.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,
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