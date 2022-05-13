У вылетевшего из Москвы самолета отказали тормоза

Самолет с отказавшими тормозами экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили «Известия».

По информации издания, аварийную посадку совершил Boeing-737, вылетевший из Москвы в Волгоград. Вскоре после взлета пилоты поняли, что тормоза неисправны.

Уточняется, что признаков возгорания в воздушном судне после посадки обнаружено не было. Обстоятельства произошедшего выясняются.