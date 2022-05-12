Жительница Подмосковья убила сына и совершила суицид

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти 42-летней местной жительницы и ее 15-летнего сына по статье 105 УК РФ ("Убийство"). По предварительным данным следствия, 11 мая 2022 года женщина и ее сын были обнаружены родственницей в квартире в состоянии сильного недомогания. Им была вызвана скорая медицинская помощь, но, несмотря на оказанную помощь, они скончались», — говорится в сообщении.