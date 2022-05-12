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2 часа назад

Жительница Подмосковья убила сына и совершила суицид

Елена Прошина

В Балашихе следователи возбудили уголовное дело после смерти местной жительницы и ее сына-подростка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ СК РФ по Московской области.

Жительница Подмосковья убила сына и совершила суицид
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти 42-летней местной жительницы и ее 15-летнего сына по статье 105 УК РФ ("Убийство"). По предварительным данным следствия, 11 мая 2022 года женщина и ее сын были обнаружены родственницей в квартире в состоянии сильного недомогания. Им была вызвана скорая медицинская помощь, но, несмотря на оказанную помощь, они скончались», — говорится в сообщении.

На данный момент следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти погибших.

По данным «Московского комсомольца», женщина отравила сына, а затем сама совершила самоубийство. Предполагается, что на данный шаг ее толкнули финансовые проблемы. В 2016 году женщина взяла ипотечный кредит на квартиру, но с 2020 перестала его выплачивать. 11 мая она получила исполнительный лист, в котором говорилось, что семью выселяют из квартиры.

Происшествия,Следственный комитет,
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