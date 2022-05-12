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1 час назад

В Москве раскрыта мошенническая схема с участием лжесотрудников банка

Елена Прошина

Раскрыта мошенническая схема с участием лжесотрудников банков. Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, накануне в полицию обратился проживающий в подмосковных Люберцах слесарь — злоумышленникам удалось выманить у него 1,1 млн рублей.

В Москве раскрыта мошенническая схема с участием лжесотрудников банка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мужчине позвонила неизвестная девушка, представилась сотрудницей банка и сообщила о несанкционированном доступе злоумышленников к его счету. Позднее к девушке присоединился якобы сотрудник ЦБ РФ», — рассказал источник.

Аферистам удалось убедить слесаря снять все имеющиеся деньги с карты в банкомате на Лермонтовском проспекте, а также взять кредит на 100 тысяч рублей, после чего отправить средства на указанный ими счет — якобы в целях безопасности. После получения денег злоумышленники перестали выходить на связь.

Общий материальный ущерб составил 1,1 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Банк России,
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