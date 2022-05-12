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38 минут назад

В Дагестане внук зарезал дедушку и поджег его тело из-за критики в свой адрес

Газета.Ru

Задержанный в Дагестане 18-летний молодой человек в ходе допроса признался в убийстве 68-летнего дедушки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В Дагестане парень зарезал и поджег собственного дедушку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В ведомстве подчеркнули, что злоумышленник использовал для убийства боевой меч.

«Я взял с собой бензин и холодное оружие. Когда мы доехали до набережной в городе Избербаше, возле недостроенного дома я совершил убийство дедушки ударом боевого меча по шее», — рассказал молодой человек.

После этого он скрылся с места происшествия на автомобиле «ВАЗ-2114», которая принадлежала дедушке. Машину заметили сотрудники полиции, которые и задержали юношу.

Тот пояснил, что убил родственника из-за личных обид: пожилой мужчина нецензурно выражался в адрес внука и критиковал его.

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