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44 минуты назад

Верховный суд отказался рассматривать жалобу Навального по делу о клевете на ветерана

ТАСС

Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационную жалобу Алексея Навального на приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

Верховный суд отказал Навальному в рассмотрении жалобы
Фото: ТАССТАСС

"Верховный суд постановил отказать в передаче кассационной жалобы на приговор мирового судьи судебного участка № 321 района Южное Медведково города Москвы, апелляционного постановления Бабушкинского районного суда города Москвы и кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции", - сказала собеседница агентства.

Навальный 2 июня 2020 года в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, носящие "заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признал. 20 февраля Навальный был признан мировым судом Бабушкинского района Москвы виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), ему назначен штраф в размере 850 тыс. рублей.

Происшествия,Игнат Артеменко,Алексей Навальный,Верховный суд,
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