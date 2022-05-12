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22 минуты назад

Улюкаев вышел из колонии

Елена Прошина

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев после решения Московского районного суда о его условно-досрочном освобождении, вышел из колонии. Об этом пишет РИА Новости.

Улюкаев вышел из колонии по УДО
Фото: ТАССТАСС

Суд удовлетворил ходатайство адвокатов Улюкаева об УДО 27 апреля. В установленный законом срок ни прокуратура, ни ФСИН не обжаловали это решение. В связи с этим решение суда об УДО вступило в силу 12 мая. Экс-чиновник отбывал наказание за получение взятки в ИК-1 в Тверской области.

Улюкаева вывез с территории колонии черный Range Rover, который принадлежит его близким. Экс-министр сидел на заднем сидении авто, от общения с журналистами, окружившими ворота колонии, он отказался.

Напомним, Алексей Улюкаев был задержан ФСБ РФ 14 ноября 2016 года. Его подозревали в вымогательстве взятки в $2 млн у главы нефтяной компании «Роснефть» Игоря Сечина. Улюкаева задержали с поличным в офисе компании. В последствие ему было предъявлено обвинение по ст. 290, ч. 6 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

Своей вины он не признал, заявив, что стал жертвой провокации, однако был готов сотрудничать со следствием. В декабре 2017 года Улюкаев был приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей, который он оплатил в декабре 2018 года.

Происшествия,Видео,Алексей Улюкаев,Игорь Сечин,ФСИН,Роснефть,ФСБ,
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