Сын адвоката Астахова попал под суд с делом о крупном мошенничестве

Савеловский суд Москвы не будет рассматривать уголовное дело о мошенничестве в отношении сына российского адвоката, бывшего уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова Антона, и направит материалы дела в саратовский суд. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как отмечает издание, суд счел, что предполагаемое преступление было совершено в Саратове, поэтому материалы дела должны изучать во Фрунзенском райсуде регионального центра.
По версии следствия, Антон Астахов со своим деловым партнером Дмитрием Аресьевым незаконно получили контроль над одной из компаний, а затем оформили на нее кредиты и совершили несколько сделок. Ущерб от их деятельности составляет 75 млн руб.
22 ноября 2021 года Антон Астахов был задержан, а на следующий день ему было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. Позже в декабре Астахов был арестован на два месяца. При этом ранее Головинский районный суд Москвы отказался посадить его под домашний арест. Астахова-младшего подозревали в крупном мошенничестве, ущерб от которого оценивали в 1,2 млрд руб.