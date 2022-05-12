Сын адвоката Астахова попал под суд с делом о крупном мошенничестве

Савеловский суд Москвы не будет рассматривать уголовное дело о мошенничестве в отношении сына российского адвоката, бывшего уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова Антона, и направит материалы дела в саратовский суд. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, суд счел, что предполагаемое преступление было совершено в Саратове, поэтому материалы дела должны изучать во Фрунзенском райсуде регионального центра.

По версии следствия, Антон Астахов со своим деловым партнером Дмитрием Аресьевым незаконно получили контроль над одной из компаний, а затем оформили на нее кредиты и совершили несколько сделок. Ущерб от их деятельности составляет 75 млн руб.