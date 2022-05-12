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53 минуты назад

У матери осужденного за взятки экс-чиновника Минобороны украли $900 тысяч

Вероника Полынина

Мошенники выманили почти $900 тыс. у матери бывшего заместителя главы Департамента имущественных отношений Минобороны РФ Александра Горшколепова, осужденного почти на восемь лет строгого режима за взятки. Об этом сообщает ТАСС.

У матери осужденного экс-чиновника Минобороны украли $900 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Женщина передала деньги злоумышленникам, так как те пообещали оказать Горшколепову квалифицированную юридическую помощь и обеспечить вынесение более мягкого приговора. После получения $900 тыс. мошенники скрылись.

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Правоохранительные органы установили одного из членов преступной группы – это генеральный директор ООО «Планета права регион» Александр Солнышкин, его задержали и отпустили под подписку о невыезде, однако он скрылся от следствия за границей. Солнышкина объявили в международный и межгосударственный розыск, следствие ходатайствует о его заочном аресте.

Александр Горшколепов возглавил Департамент имущественных отношений Минобороны РФ сразу после скандального увольнения своей предшественницы Евгении Васильевой. В 2015 году Горшколепова задержали за получение взяток, а еще через год суд приговорил его к семи годам девяти месяцам колонии строгого режима, а также штрафу 310 млн рублей.

Происшествия,Евгения Васильева,Минобороны России,
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