У матери осужденного экс-чиновника Минобороны украли $900 тысяч

Мошенники выманили почти $900 тыс. у матери бывшего заместителя главы Департамента имущественных отношений Минобороны РФ Александра Горшколепова, осужденного почти на восемь лет строгого режима за взятки. Об этом сообщает ТАСС.

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Женщина передала деньги злоумышленникам, так как те пообещали оказать Горшколепову квалифицированную юридическую помощь и обеспечить вынесение более мягкого приговора. После получения $900 тыс. мошенники скрылись.

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Правоохранительные органы установили одного из членов преступной группы – это генеральный директор ООО «Планета права регион» Александр Солнышкин, его задержали и отпустили под подписку о невыезде, однако он скрылся от следствия за границей. Солнышкина объявили в международный и межгосударственный розыск, следствие ходатайствует о его заочном аресте.