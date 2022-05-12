У матери осужденного экс-чиновника Минобороны украли $900 тысяч

Мошенники выманили почти $900 тыс. у матери бывшего заместителя главы Департамента имущественных отношений Минобороны РФ Александра Горшколепова, осужденного почти на восемь лет строгого режима за взятки. Об этом сообщает ТАСС.
Женщина передала деньги злоумышленникам, так как те пообещали оказать Горшколепову квалифицированную юридическую помощь и обеспечить вынесение более мягкого приговора. После получения $900 тыс. мошенники скрылись.
Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Правоохранительные органы установили одного из членов преступной группы – это генеральный директор ООО «Планета права регион» Александр Солнышкин, его задержали и отпустили под подписку о невыезде, однако он скрылся от следствия за границей. Солнышкина объявили в международный и межгосударственный розыск, следствие ходатайствует о его заочном аресте.
Александр Горшколепов возглавил Департамент имущественных отношений Минобороны РФ сразу после скандального увольнения своей предшественницы Евгении Васильевой. В 2015 году Горшколепова задержали за получение взяток, а еще через год суд приговорил его к семи годам девяти месяцам колонии строгого режима, а также штрафу 310 млн рублей.