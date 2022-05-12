Мошенники обманули мать экс-чиновника Минобороны на $900 тыс.

Мошенники выманили у матери осужденного экс-заместителя главы Департамента имущественных отношений Минобороны РФ Александра Горшколепова $900 тыс. под предлогом сокращения тюремного срока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

«В ходе предварительного следствия был установлен один из мошенников, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им оказался генеральный директор ООО «Планета права регион» Солнышкин Александр Александрович», — заявил источник.

Солнышкин скрылся от следователей за границей и был объявлен в международный и межгосударственный розыск.

Злоумышленник вместе с неустановленными лицами пообещали матери Горшколепова «оказать квалифицированную юридическую помощь сыну» и в дальнейшем добиться смягчения ему наказания.