Посольство в КНР выясняет, были ли россияне на борту загоревшегося самолета

Посольство России в Китае выясняет, были ли россияне на борту авиалайнера, который загорелся в аэропорту города Чунцин в КНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства Георгия Егорова.

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«Посольство выясняет, были ли российские граждане на борту», — сообщил он.

Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines, выполнявший рейс TV9833 из Чунцина в Ньингчи, утром 12 мая во время взлета выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в аэропорту вылета. На борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа. Более 40 человек пострадали и были госпитализированы.

Причина происшествия пока не установлена, ведется расследование.

Напомним, 21 марта Boeing 737, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение в Учжоу на юге Китая. На борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа. Все они признаны погибшими.