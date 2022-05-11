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2 часа назад

Число пострадавших при обстреле села Солохи со стороны Украины выросло до шести

RT на русском

Число пострадавших при обстреле села Солохи со стороны Украины выросло до шести.

Число пострадавших при обстреле села Солохи выросло до шести
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Последние данные о пострадавших от Министерства здравоохранения региона: шесть раненых, один погибший», — написал он в Telegram.

Население села будет вывезено в безопасное место.

Ранее Гладков сообщил, что один человек погиб и ещё трое пострадали при обстреле села Солохи со стороны Украины.

В результате обстрела был повреждён жилой дом, пожар начался за пределами населённого пункта.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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