Число пострадавших при обстреле села Солохи выросло до шести

Число пострадавших при обстреле села Солохи со стороны Украины выросло до шести.

«Последние данные о пострадавших от Министерства здравоохранения региона: шесть раненых, один погибший», — написал он в Telegram.

Ранее Гладков сообщил, что один человек погиб и ещё трое пострадали при обстреле села Солохи со стороны Украины.