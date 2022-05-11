Число пострадавших при обстреле села Солохи выросло до шести

Число пострадавших при обстреле села Солохи со стороны Украины выросло до шести.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Последние данные о пострадавших от Министерства здравоохранения региона: шесть раненых, один погибший», — написал он в Telegram.
Население села будет вывезено в безопасное место.
Ранее Гладков сообщил, что один человек погиб и ещё трое пострадали при обстреле села Солохи со стороны Украины.
В результате обстрела был повреждён жилой дом, пожар начался за пределами населённого пункта.