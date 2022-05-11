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1 час назад

Массовая драка в Петербурге закончилась смертью участника

Вероника Полынина

Человек погиб в результате массовой драки в Санкт-Петербурге, сообщает Life.

Массовая драка в Петербурге закончилась смертью участника
Фото: ТАССТАСС

Драка произошла в ночь на 10 мая перед входом в кафе в Фрунзенском районе Петербурга. Потасовка попала на видео.

Прибывшие на место полицейские задержали семь человек, еще один участник конфликта был доставлен в больницу, где он позже скончался.

Как сообщает «Фонтанка», драка началась со словесной перепалки 32-летнего и 43-летнего петербуржцев. Последнего доставили в НИИ скорой помощи в состоянии клинической смерти и с острым инфарктом, где он скончался через час.

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Его оппонент ранее был судим за грабежи, убийство, причинение вреда здоровью различной степени тяжести и угрозу убийством.

Также в отдел полиции доставили двоих уроженцев Дагестана, приезжего из Кабардино-Балкарии, жителя Новгородской области, гражданина Узбекистана и двоих петербуржцев. На всех оформлены протоколы об употреблении наркотических средств.

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