В Смоленской области сошли с рельсов 10 грузовых вагонов

Сход 10 грузовых вагонов произошел на станции Сычевка Смоленской области. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщается в среду на сайте Московской железной дороги (МЖД).
"Сегодня в 17:10 на станции Сычевка в Смоленской области произошел сход 10 вагонов грузового поезда. Угрозы экологии нет. По предварительной информации, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов. Со станций Вязьма и Ржев направлены восстановительные поезда.
"В настоящее время на месте разворачиваются восстановительные работы. На Московской железной дороге создана комиссия по выяснению причин произошедшего", - добавили в сообщении.