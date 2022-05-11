В Крыму продлили действие высокого уровня террористической опасности

Власти Крыма до 26 мая продлили действие высокого ("желтого") уровня террористической опасности в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщил в среду в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 11 мая 2022 года до 20:00 26 мая 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов; на объектах Министерства транспорта Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым", - написал Аксенов.
Он отметил, что "все необходимые меры для обеспечения безопасности принимаются соответствующими силовыми структурами, республиканскими и муниципальными органами власти".
"Сил и средств для этого достаточно, ситуация полностью под контролем", - добавил Аксенов.
Власти Крыма ввели высокий уровень террористической опасности с 20:00 11 апреля на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов региона. 26 апреля он был продлен до 11 мая.