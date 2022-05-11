В Румынии затонула баржа с российским углем

В румынском порту Констанца затонула баржа, перевозившая российский уголь из Германии, сообщает издание Digi24.

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Во время инцидента на борту судна находилось 1500 тонн топлива. Отмечается, что его необходимо было доставить в Сербию. В воде на месте затопления замечены следы нефти.

По данным издания, рассматриваются две версии случившегося: дефектная погрузка товара или появление трещины, из-за которой в судно начала проникать вода, и оно затонуло. Румынское военно-морское управление связалось с судовладельцем, чтобы вывезти уголь и поднять баржу.