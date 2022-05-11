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1 час назад

Ветерана чеченской войны нашли в лесу без головы

Lenta.ru

В Татарстане нашли изуродованное тело пропавшего местного жителя, об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на собственные источники.

Ветерана чеченской войны нашли в лесу без головы
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, тело было без головы и обглодано дикими зверьми. Несмотря на эти повреждения, родственники погибшего смогли опознать его — в этом отцу и брату умершего помогли его личные вещи.

Скончавшийся оказался пропавшим еще полгода назад безработным ветераном первой чеченской кампании, который ушел в лес за грибами, чтобы заработать на их продаже. Сообщается, что мужчина имел тяжелую форму алкогольной зависимости и был болен алкогольной эпилепсией. Связана ли его смерть с этим диагнозом, не уточняется.

Ранее сообщалось, что россиянин убил знакомого топором, расчленил его тело и спрятал в сарае.

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