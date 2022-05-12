Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве

Пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома на юго-востоке Москвы, в результате погибли два человека. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.
"На Ташкентской улице дом 14, корпус 4, в квартире на четвертом этаже произошел пожар. Горели личные вещи, мебель и постельные принадлежности на площади 8 кв. метров. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела двоих погибших", - сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что с верхнего этажа спасены два человека. В настоящее время возгорание ликвидировано, причина устанавливается.