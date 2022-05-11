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1 час назад

Решение об освобождении Улюкаева по УДО должно вступить в силу 12 мая

Газета.Ruиещё 2

Прокуратура и ФСИН не подавали жалоб на решение об освобождении экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, которого осудили на восемь лет за коррупцию. Об этом сообщили ТАСС в Московском районном суде Твери.

Решение об освобождении Улюкаева вступит в силу 12 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что 12 мая — последний день подачи жалобы.

«В суд не поступало жалобы от представителя прокуратуры или от какой-либо иной стороны процесса на решение об УДО Улюкаева. Завтра оно вступает в законную силу», — рассказали в суде.

В апреле суд в Твери удовлетворил ходатайство экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева об условно-досрочном освобождении. Согласно выводу суда, цель наказания, которая была зафиксирована статьей 43 УК РФ, удалось достичь. В результате ходатайство касательно УДО решили удовлетворить.

Никто из участников процесса, участвовавших в рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Улюкаева, не возражал против его удовлетворения.

Юрист Александр Добровинский заявил «Газете.Ru», что досрочное освобождение экс-министра экономики Алексея Улюкаева было ожидаемым.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года по обвинению в вымогательстве взятки в 2 млн долларов. В середине декабря 2017 года суд приговорил экс-чиновника к восьми годам строгого режима, штрафу 130 млн рублей, и отправил в исправительную колонию №1 УФСИН по Тверской области.

Происшествия,Александр Добровинский,Алексей Улюкаев,ФСИН,
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