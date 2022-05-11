В Петербурге пьяный мужчина угрожал полицейскому арбалетом

Пьяный мужчина мешал медицинским работникам госпитализировать дочь из квартиры на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге , а когда прибыли полицейские, стал угрожать инспектору по делам несовершеннолетних арбалетом. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

По ее словам, в полицию поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что из квартиры на Колпинском шоссе необходимо госпитализировать девочку 2010 года рождения, нуждающуюся в стационарном лечении. При этом ее пьяные родители препятствуют действиям медицинских работников. В квартире также находился шестилетний мальчик.