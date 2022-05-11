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1 час назад

В Петербурге пьяный мужчина угрожал полицейскому арбалетом

ТАССиещё 2

Пьяный мужчина мешал медицинским работникам госпитализировать дочь из квартиры на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге, а когда прибыли полицейские, стал угрожать инспектору по делам несовершеннолетних арбалетом. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Петербурге пьяный мужчина угрожал полицейскому арбалетом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, в полицию поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что из квартиры на Колпинском шоссе необходимо госпитализировать девочку 2010 года рождения, нуждающуюся в стационарном лечении. При этом ее пьяные родители препятствуют действиям медицинских работников. В квартире также находился шестилетний мальчик.

"На место происшествия прибыли полицейские. В квартире хозяин квартиры направил на сотрудницу полиции заряженный арбалет. На уговоры полицейских гражданин не реагировал, и тогда сотрудники применили физическую силу. В ходе задержания дебошир совершил выстрел из арбалета в дверь кладовки", - сказала Волк.

Пострадавших в результате инцидента нет. "Оба родителя доставлены в отдел полиции, а дети госпитализированы", - добавила представитель ведомства.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,
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