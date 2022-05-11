Второклассник распылил перцовый баллончик в школе

В Перми в школе №114 учащийся второго класса распылил перцовый баллончик. Об этом рассказала мать одного из младшеклассников, сообщает Ura.ru.

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«Одноклассник моего сына в школе разбрызгал перцовый баллончик. Всех отправили домой, вызвали полицию», — рассказала россиянка.

Она добавила, что распыливший перцовку ребенок находится под опекой бабушки и часто плохо себя ведет. Он хулиганит в школе, ругается матом, приносит сигареты и ножи, утверждает мать второклассника.

Директор школы Валентина Федотова подтвердила случившееся. Она рассказала, что после инцидента детей начальной школы, которые учатся в крыле, где распылили баллончик, отправили домой. В образовательном учреждении не представили информацию о пострадавших.