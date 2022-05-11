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4 часа назад

Шестилетний мальчик скончался от истощения в Звенигороде

Вечерняя Москваиещё 6

В городском округе Одинцово следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка. Об этом в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Шестилетний мальчик скончался от истощения в Звенигороде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, 10 мая в одну из больниц Звенигорода родители доставили шестилетнего мальчика. Ребенок находился в тяжелом состоянии и скончался, несмотря на оказанную медиками помощь.

Врадий добавила, что по данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время следователи опрашивают родителей мальчика и персонал больницы.

Одинцовская прокуратура в свою очередь также проводит соответствующую проверку, заявила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева. Она добавила, что у ребенка было констатировано истощение.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

7 мая стало известно, что в столичном районе Люблино трехлетняя девочка погибла, выпав из окна квартиры на 12-м этаже.

Происшествия,Ольга Врадий,Следственный комитет,
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