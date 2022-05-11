Российских горняков эвакуировали из-за задымления в шахте

Работников шахты «Ерунаковская-8» в Новокузнецке эвакуировали из-за задымления. Об этом в среду, 11 мая, со ссылкой на пресс-службу Распадской угольной компании, в составе которой работает угольное предприятие, сообщает ТАСС.

Фото: группа «Распадская угольная компания» во «ВКонтакте» группа «Распадская угольная компания» во «ВКонтакте»

По данным агентства, в результате инцидента никто не пострадал.

В конце апреля на этой же шахте в Кузбассе произошла авария: в действующие горные выработки шахты прорвало воду из дегазационной скважины. Всего в момент ЧП под землей находились 211 горняков.

На аварийном участке находились 11 человек, один из них погиб. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.